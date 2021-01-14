Закрытие межбанка: гривня укрепилась к евро
14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,07 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,05 - 28,07 гривни;
Евро - 33,91 - 34,01 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,00 - 28,23 гривни.
Евро покупают по 33,82 гривни, продают по 34,24 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,15 - 28,26 гривни, евро - 34,07 - 34,16 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 14 января на уровне 27,97 гривни.
14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 13 января на уровне 28,05 гривни.
13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.
13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривни.
Экономическая правда
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