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General Motors представил концепт летающего электромобиля Cadillac

Четверг, 14 января 2021, 16:15
 

Американский автоконцерн General Motors представил концепт футуристического летающего автомобиля Cadillac - это беспилотный электрокар, рассчитанный на одного пассажира, с вертикальным взлетом и посадкой.

Концепт Cadillac представили на ежегодной техновиставци CES-2021, которая прошла онлайн.

По замыслу авторов, электрокар имеет 4 винта и сможет передвигаться с крыши на крышу в условиях плотного графика и сможет разгоняться до 88 км/ч.

 

Отмечается, что электрокар оснащен двигателем мощностью 90 кВт, аккумулятором GM Ultium и сверхлегким корпусом с четырьмя парами роторов.

Летающий автомобиль Cadillac имеет стеклянную панорамную крышу и раздвижные двери. В салоне - распознавание жестов рук, голосовое управление и биометрические датчики.

В General Motors добавили, что разрабатывается концепт двухместного летающего Cadillac.

Экономическая правда

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авто технології

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