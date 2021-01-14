На границе с РФ задержали фигуранта "газового дела" Онищенко

Пограничники задержали на пункте пропуска "Бачевск" бывшего директора ООО "Надра Геоцентр" Сергея Свиченка, подозреваемого по "газовому делу" бывшего нардепа Александра Онищенко.

Источник: информацию подтвердил информированный источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Свиченка задержали 12 января на пункте пропуска на границе с Россией.

13 января Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой 1 млн 747 тыс. 900 грн залога.

По версии следствия, он причастен к хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров с компанией "Укргаздобыча".