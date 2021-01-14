На границе с РФ задержали фигуранта "газового дела" Онищенко

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются определенные обязанности:
- прибывать в детективу, прокурору, следователю, судьи, в суд по первому требованию; не оставлять населенный пункт, в котором он проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с лицами указанными в постановлении;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Свиченко подозревают в совершении преступлений по ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК.
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Предыстория:
- По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
- 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
- 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он, по решению немецкого суда, ожидал на решение об экстрадиции в Украину. Суд в Германии отказал в экстрадиции в Украину Онищенко. Ему отказали в политическом убежище и попросили покинуть страну.