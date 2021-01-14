Nokia и Google объединились с целью создания инфраструктуры для 5G

Nokia и Google Cloud, принадлежащая Alphabet Inc., подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит компаниям предложить ряд новых сервисов для бизнеса ввиду распространения технологии 5G.

Об этом сообщает Reuters.

Технология 5G позволит изменить процессы розничной торговли и автоматизации производства, ведь может быстро передавать большие объемы данных. С увеличением покрытия 5G в мире, сотрудничество Nokia с Google позволит компаниям предлагать новые сервисы для бизнес-клиентов.

Отмечается, что подразделения гигантов Microsoft и Amazon, также объединяются с телекоммуникационными компаниями, чтобы успеть первыми занять новообразованный бизнес-сегмент.

Nokia будет предоставлять собственную экспертизу по технологии 5G, в то же время Google Cloud станет платформой для запуска программ и помогать клиентам в построении экосистемы услуг.

В комментарии изданию в Google Cloud отметили, что некоторые сервисы будут воплощены в жизнь уже к концу 2021 года. Однако когда именно они станут доступными будет зависеть от операторов связи.

Экономическая правда