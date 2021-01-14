Глава Twitter о блокировании аккаунта Трампа: Правильное решение, но создало опасный прецедент

Глава Twitter Джек Дорси считает блокирование аккаунта президента США Трампа правильным, но, по его словам, такие действия разделяют общество и создают опасный прецедент, который заставляет задуматься, какую власть отдельные люди и корпорации имеют над глобальной общественной дискуссией.

Об этом он написал в Twitter.

"Я считаю, что это было правильным решением для Twitter. Мы столкнулись с чрезвычайным и непростым обстоятельством, которое заставило нас сосредоточить все наши действия на общественной безопасности. Вред в режиме оффлайн в результате выступления онлайн является очевидно реальным, и это прежде всего определяет нашу политику", - отметил Дорси.

Тем не менее, по его словам, такие решения разделяют общество и создают опасный прецедент: какую власть имеет человек или корпорация над глобальной общественной дискуссии.

Также Дорси считает, что решение сразу нескольких крупных соцсетей забанить Трампа не было согласованным.

Кроме этого, глава Twitter заверил, что не обрадовался блокированию аккаунта Трампа.

"Хотя существуют четкие и очевидные исключения, я считаю, что запрет - это в конечном итоге наша неудача способствовать здоровой культуре разговора. И время для нас, чтобы задуматься о своей деятельности и окружающей среде", - резюмировал он.

Напомним:

После штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.

После блокировки своего личного аккаунта Трамп раскритиковал действия Twitter в официальном аккаунте @POTUS, имеющий статус правительственного аккаунта. Эти твиты были быстро удалены администрацией. Трамп попытался запостить те же сообщения на аккаунте своей кампании @TeamTrump, после чего сеть заблокировала на постоянной основе этот аккаунт.

Экономическая правда