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Курс валют на 14 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 14 января 2021, 11:10
 

14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,03 - 28,05 гривни;

Евро - 34,06 - 34,08 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,97 - 28,23 гривни. 

Евро покупают по 33,85 гривни, продают по 34,28 гривни. 

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,15 - 28,24 грвни, евро - 34,04 - 34,19 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 14 января на уровне 27,97 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 13 января на уровне 28,05 гривни.

13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривни.

Экономическая правда

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