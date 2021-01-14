Экспорт Китая в 2020 году достиг рекорда

Китай по итогам 2020 года увеличил экспорт на 3,6% - до рекордных 2,49 триллиона долларов.

Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, передает "Интерфакс-Украина".

При этом импорт сократился на 1,1% и составил 2,05 трлн долл.

В результате внешнеторговый профицит составил 535,03 млрд долл, что стало максимальным показателем с 2015 года.

Ожидается, что восстановление мировой экономики приведет к росту международной торговли, заявил журналистам представитель ГТУ Ли Куйвэнь. В то же время восстановление экономики Китая после пандемии COVID-19 будет способствовать росту внешней торговли страны и ее стабильному развитию.

Объем китайско-американской торговли, несмотря на "торговую войну" между двумя странами, увеличился за прошлый год на 8,3% и достиг 586,73 млрд долл. В том числе китайский экспорт в Штаты вырос на 7,9% и составил 451,81 млрд долл. КНР импортировали американские товары и услуги на сумму 134,9 млрд долл, что на 9,8% превзошло показатель 2019 года.