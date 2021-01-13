Официальный курс: гривна продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 14 января на уровне 27,97 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,04 грн (на 13 января - 34,08 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 13 января на уровне 28,05 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 12 января на уровне 28,20 гривни.

13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривни.

13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Экономическая правда