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Гривня укрепилась к евро на закрытии межбанка

Среда, 13 января 2021, 17:39
 

13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,02 - 28,04 гривни;

Евро - 34,08 - 34,11 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,95 - 28,19 гривни. Евро покупают по 33,87 гривни, продают по 34,31 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,07 - 28,22 гривни, евро - 34,05 - 34,18 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 13 января на уровне 28,05 гривни.

13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

12 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

12 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Экономическая правда

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