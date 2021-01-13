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Правительство утвердило Концепцию космической программы до 2025 года

Среда, 13 января 2021, 16:38

На заседании 13 января Кабмин утвердил Концепцию научно-технической космической программы до 2025 года, на ее выполнение из госбюджета необходимо 15 миллиардов гривен.

Общая сумма, необходимая для выполнения программы на 2021-2025 годы, составляет 30 млрд грн, однако лишь половина предусмотрена за счет госбюджета.

Целью программы отмечается "обеспечение эффективного использования космического потенциала", а также "обеспечение реализации интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны".

Для этого в Минстратегпроме планируют развивать внутренний рынок космических технологий, поддерживать научно-технический и испытательный потенциал предприятий космической индустрии и стимулировать международные и частные инвестиции в отрасли.

В программе также говорится о развитии космического образования и важности организации исследований, господдержки научно-технических проектов, обновлении космического законодательства и международном сотрудничестве. В частности, в ведомстве хотят реализовывать совместные проекты в рамках программы ЕС "Горизонт-Европа", сотрудничества с Европейским космическим агентством, NASA и другими.

Также, как следствие, в ведомстве рассчитывают на около 2 тысяч новых рабочих мест в результате реализации программы.

Экономическая правда

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космическая отрасль правительство

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