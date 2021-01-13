Экспорт электроэнергии в 2020 году превысил импорт в 2 раза – "Укрэнерго"

Суммарный объем экспорта электроэнергии в Украине по итогам 2020 года превышает импорт в 2,1 раза - 4754,1 млн кВт-ч против 2284,9 млн кВт-час.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"В частности, в торговой зоне ОЭС Украины (Польша, Беларусь, Россия и Молдова) экспорт больше импорта в 8,4 раза - 1734 млн кВт ч против 205,7 млн кВт·ч, а в "Острове Бурштынской ТЭС"(Венгрия, Словакия и Румыния) в 1,45 раза - 3020 млн кВт ч и 2 079,2 млн кВт·ч соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объемы экспорта электроэнергии в декабре 2020 года уменьшились на 31,2% по отношению к предыдущему месяцу.

В декабре наибольшее сокращение объемов экспорта произошло в направлениях Румынии - в 5,6 раза до 23,2 млн кВт·ч. Также уменьшился экспорт в Польшу - на 16% до 103,4 млн кВт·ч и Венгрии - на 20,2% до 169,8 млн кВт·ч (31,4% и 51,5% от общего объема экспорта соответственно). В то же время, увеличились объемы экспорта в Словакию - в 7,8 раз до 22 млн кВт·ч и Молдовы - на 3,2% до 11,1 млн кВт·ч.

При этом, экспорта электроэнергии в направлениях России и Беларуси не происходило.

"За 2020 год больше всего экспортировали в Венгрию - 2 110,4 млн кВт∙ч (44,4% от общего объема), Польши - 1 484,1 млн кВт∙ч (31,2%) и Румынии - 868,3 млн кВт∙ч (18,3%). Меньше всего в 2020 году экспортировали в Словакию - 41,3 млн кВт∙ч (0,9%).

Экспорт э/э из ОЭС Украины в Россию в 2020 году не осуществлялся, в Беларусь составил 82,8 млн кВт∙ч (1,7%) и Молдову - 167,1 млн кВт∙ч (3,5%)", - добавили в "Укрэнерго".

Импорт электроэнергии в декабре 2020 года осуществлялся исключительно из стран Европы в зону "острова Бурштынской ТЭС". В зоне ОЭС Украины (из России, Беларуси и Молдовы) импорт отсутствует.

Общий объем импорта в декабря 2020 года уменьшился на 17,8% до 128,8 млн кВт·ч по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, из Словакии снизился на 18,6% до 118,2 млн кВт·ч и из Венгрии - на 14,6 до 9,1 млн кВтч.

В то же время, из Румынии наоборот увеличился на 80% до 1,5 млн кВтч.

В общем за 2020 год больше всего импортировали из России - 1 473,8 млн кВт∙ч (64,5% от общего объема) и Венгрии - 516 млн кВт∙ч (22,6%). Из Румынии составил 89,4 млн кВт∙ч (3,9%). Импорт э/э из России в 2020 году составил 53,4 млн кВт∙ч (2,3%), а из Беларуси - 82,8 млн кВт∙ч (6,7%) и осуществлялся до середины апреля.

С 12 апреля по 31 декабря 2020 годв пропускную способность по направлениям Беларусь-Украина и Россия-Украина было ограничено до 0 МВт.

Экономическая правда