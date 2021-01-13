В Германии отключили крупнейший в даркнете маркетплейс с серверами в Украине

Правоохранительные органы Германии отключили DarkMarket — крупнейший маркетплейс в даркнете. В ходе расследования выяснилось, что он имел сервера в Украине и Молдове.

Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры города Кобленц, передает Liga.net.

Согласно отчету правоохранителей, площадка DarkMarket насчитывала 500 тысяч пользователей и 2,4 тыс продавцов. В частности, на ней сбывались запрещенные вещества, фальшивые деньги, украденные данные кредитных карт, анонимные SIM-карты и вредоносное ПО.

Отмечается, что за время существования на DarkMarket заключили не менее 320 тысяч торговых сделок, переместив более 4650 Bitcoin и 12800 XMR (более 170 млн долларов по текущему курсу).

В ходе расследования органы Германии арестовали оператора сети — 34-летнего австралийца. В Украине и Молдове конфискованы более 20 серверов.

Немецкие следственные органы сотрудничали с госструктурами США, Австралии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Украины и Молдовы. Координацией действий занимался Европол.