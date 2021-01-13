Кличко пообещал не менять тарифы на отопление и горячую воду

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом отопительном сезоне цена услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Вопрос тарифов поднимается в каждый отопительный сезон. Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей водой. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду.

Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты. Но в этот отопительный сезон стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится. Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", - подчеркнул Кличко.

По его словам, киевляне сегодня могут повлиять на суммы в платежках за коммуналку. Он рассказал, что уже почти 800 домов воспользовались городским программам по энергосбережению.

"Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза. И столица продолжает воплощать такие программы. На 2021 год мы выделили из бюджета более 150 млн гривен на мероприятия по энергосбережению", - добавил мэр.

Напомним:

С 1 января выросли тарифы КП "Киевтеплоэнерго" на поставку тепловой энергии и горячей воды для населения - соответствующие решения приняла Киевская городская госадминистрация 29 декабря 2020 года.

Экономическая правда