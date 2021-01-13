Все разделы
Укр / Рус

УЗ на праздники перевезла 280 тысяч пассажиров в пригородном сообщении

Среда, 13 января 2021, 12:15
 

"Укрзализныця" накануне и в период празднования Нового года с 31 декабря 2020 по 3 января 2021 года перевезла 279,6 тыс человек в пригородном сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что накануне и в период празднования пассажиропоток вырос на 15% по сравнению со среднесуточным аналогичным показателем в предыдущих периодах. Наибольший пассажиропоток наблюдался 31.12.20 и 02.01.21.

"Во время перевозок Укрзализныця обеспечила все противоэпидемические мероприятия. Призываем пассажиров соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
УЗ запускает чат-боты в Viber и Telegram с функцией продажи билетов 11 января 2021, 18:20
Три шага, которые выведут "Укрзализныцю" на рельсы прибыльности 8 января 2021, 14:33
УЗ: Во время январского локдауна все поезда будут курсировать по расписанию 5 января 2021, 12:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!