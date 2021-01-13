УЗ на праздники перевезла 280 тысяч пассажиров в пригородном сообщении
Среда, 13 января 2021, 12:15
"Укрзализныця" накануне и в период празднования Нового года с 31 декабря 2020 по 3 января 2021 года перевезла 279,6 тыс человек в пригородном сообщении.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что накануне и в период празднования пассажиропоток вырос на 15% по сравнению со среднесуточным аналогичным показателем в предыдущих периодах. Наибольший пассажиропоток наблюдался 31.12.20 и 02.01.21.
"Во время перевозок Укрзализныця обеспечила все противоэпидемические мероприятия. Призываем пассажиров соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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