УЗ на праздники перевезла 280 тысяч пассажиров в пригородном сообщении

"Укрзализныця" накануне и в период празднования Нового года с 31 декабря 2020 по 3 января 2021 года перевезла 279,6 тыс человек в пригородном сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что накануне и в период празднования пассажиропоток вырос на 15% по сравнению со среднесуточным аналогичным показателем в предыдущих периодах. Наибольший пассажиропоток наблюдался 31.12.20 и 02.01.21.

"Во время перевозок Укрзализныця обеспечила все противоэпидемические мероприятия. Призываем пассажиров соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком", - говорится в сообщении.

Экономическая правда