"Укртранснафта" раскритиковала предложение Витренко передать акции в Минэнерго

Вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает передать госпакет акций "Укртранснафты" от "Нафтогаза" в управление Минэнерго - в "Укртранснафте" раскритиковали такую ​​идею.

Об этом написал в Facebook заместитель гендиректора "Укртранснафты" Андрей Пасишник, который опубликовал фрагмент проекта соответствующего документа.

"Проект акта министерства экономики противоречит Политике собственности НАК, утвержденной постановлением Кабмина. Поскольку министерства не имеют полномочий действовать от имени государства как акционера "Нафтогаза", такое предложение является незаконным вмешательством", - подчеркивает Пасишник.

По его словам, проект также противоречит принципам осуществления права собственности.

"Единственным акционером и владельцем 100% акций АО "Укртранснафта" является компания. Принятие Кабинетом Министров Украины решения о передаче акций АО "Укртранснафта" в государственную собственность приведет к прекращению права собственности на акции", - добавил заместитель гендиректора "Укртранснафты".

По его словам, согласно Руководству Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по корпоративному управлению на предприятиях госформы собственности, должно существовать четкое разграничение между функцией государственной собственности и другими функциями государства, которые могут влиять на условия деятельности государственных компаний.

"Государство должно позволить государственной компании быть полностью автономной в ее операционной деятельности, направленной на достижение определенных целей, и воздерживаться от вмешательства в ее управление", - подчеркнул Пасишник.

Также Пасишник подчеркнул, что безвозмездная передача пакетов акций приведет к получению "Нафтогазом" ущерба в сумме 11 724 708 грн, при отсутствии источника покрытия такого ущерба в проекте финансового плана компании на 2021 год.

"Изменение основных видов деятельности компании, реорганизация и/или отчуждение ее активов в значительных объемах может привести к нарушению обязательств предприятий Группы Нафтогаз по действующим кредитным договорам и международным публичным инструментам на общую сумму более экв. 64,5 млрд грн и, как следствие - дефолта по ним", - добавил он.

Экономическая правда