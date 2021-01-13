Из-за снега в нескольких портах ограничены грузовые операции с зерном
Из-за снега в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" ограничены грузовые операции с зерном.
Об этом сообщает ГП "Администрация морских портов Украины" со ссылкой на информцию диспетчерской службы.
"По информации диспетчерской службы аппарата управления ГП "АМПУ" по состоянию на 08:00 13.01.21, порты работают. В порту Херсон ограничена лоцманская проводка и грузовые операции с зерновыми (ветер, снег), в портах Одесса, Южный, Николаев, Черноморск грузовые операции с зернвимы ограничены из-за снега.
Каналы: г. "Быстрое", ХМК, БДЛК - открыты", - говорится в сообщении.
Напомним:
В среду 13 января синоптики предупреждают о значительном снеге, порывы ветра 15-20 м / с, метели и гололеда на дорогах.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua