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Из-за снега в нескольких портах ограничены грузовые операции с зерном

Среда, 13 января 2021, 10:10
 

Из-за снега в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" ограничены грузовые операции с зерном.

Об этом сообщает ГП "Администрация морских портов Украины" со ссылкой на информцию диспетчерской службы.

"По информации диспетчерской службы аппарата управления ГП "АМПУ" по состоянию на 08:00 13.01.21, порты работают. В порту Херсон ограничена лоцманская проводка и грузовые операции с зерновыми (ветер, снег), в портах Одесса, Южный, Николаев, Черноморск грузовые операции с зернвимы ограничены из-за снега.

Каналы: г. "Быстрое", ХМК, БДЛК - открыты", - говорится в сообщении.

Напомним:

В среду 13 января синоптики предупреждают о значительном снеге, порывы ветра 15-20 м / с, метели и гололеда на дорогах.

Экономическая правда

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