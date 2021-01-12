В 2020-м мировые продажи компьютеров выросли максимальными темпами за последние 10 лет

В 2020 году продажи персональных компьютеров в мире выросли максимальными темпами за последние 10 лет - это свидетельствует о тенденции к переходу с мобильных устройств на ПК во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отраслевые данные.

"Спрос на ПК толкает вверх продажи, и все указывает на то, что этот рост продолжится", - отметил вице-президент программы Worldwide Mobile Device Trackers компании International Data Corp. Райан Рейт.

По данным IDC, в прошлом году было продано 302,6 млн ПК - это на 13% больше, чем годом ранее.

"В последний раз мы наблюдали сравнимый подъем рынка в 2010 году - на 13,7%. Многое изменилось за десять лет, включая шесть лет, в течение которых рынок ПК падал", - добавили в IDC.

В то же время Gartner оценивает мировые продажи ПК в 2020 году на уровне 275 млн.

"Это предполагает рост на 4,8% по сравнению с уровнем 2019 года, который, по данным Gartner, является максимальным за 10 лет.

Данные еще одной аналитической компании - Canalys - показывают, что продажи ПК по всему миру за год увеличились на 11%, максимальными темпами с 2010 года, до 297 млн ​​единиц, самого высокого значения с 2014 года", - говорится в сообщении.

Как отмечает The Wall Street Journal, расхождения в оценках обусловлены тем, что компании включают разный круг устройств в данные о продажах ПК, поскольку граница между компьютерами и планшетами постепенно стирается.

Сообщается, что в четвертом квартале 2020 года, на который традиционно приходится период рождественских праздников, глобальные продажи ПК выросли на 26%, до 91,6 млн единиц, свидетельствуют данные IDC.

Gartner же оценивает рост продаж в этот период на 11% (до 79,4 млн ПК), Canalys - на 25% (до 90,3 млн ПК).