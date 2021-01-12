НБУ повысит требования к необеспеченным потребительским кредитам

Нацбанк объявил, что в два этапа повысит весы риска для необеспеченных потребительских кредитов банков к 150%.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Повышение пройдет в два этапа:

до 125% - на 1 июля 2021;

до 150% - на 1 января 2022 года.

"Такое повышение будет способствовать созданию банками надлежащего запаса капитала для покрытия неожиданных потерь от ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов.

Ведь качество этого портфеля сильно зависит от изменения макроэкономических условий, а эта особенность может недооцениваться банками при определении ожидаемых убытков по таким кредитам", - пояснили в НБУ.

Также отмечается, что введение повышенных весов риска увеличит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков, будет способствовать сохранению финансовой стабильности.

"Вместе с тем сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной", - добавили в НБУ.

В регуляторе напомнили, что текущие весы риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала.

Повышение весов риска до 125% требует от банков, активных в сегменте потребительского кредитования, держать уже 1,25 грн капитала, а повышение веса до 150% потребует от банков держать 1,5 грн капитала. Таким образом, увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.

Экономическая правда