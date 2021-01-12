Нацбанк вводит в обращение памятную монету "Агафангел Крымский"

Нацбанк 12 января вводит в обращение памятную монету "Агафангел Крымский" - монета посвящена украинскому историку, ориенталисту, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук и одном из первых ее академиков - Агафангелу Крымскому.

Об этом сообщает Музей денег НБУ в Facebook.

Отмечается, что 15 января этого года исполняется 150 лет со дня рождения языковеда.

"В одном из своих писем ученый в шутку писал: "Легче будет сказать, каких языков я не знаю". Исследователи до сих пор спорят в подсчетах языков, которыми владел полиглот. По разным данным, эта цифра колеблется от почти 60 до более 100 языков.

Свободно говоря таким количеством языков, преимущественно восточными, а также зная все диалектные особенности украинского языка, Агафангел Крымский внес значительный вклад в украинское востоковедение и украинистику", - отмечают в НБУ.

"На аверсе монеты размещена композиция, символизирующая деятельность ученого-востоковеда и источник знаний - геометрический декор из раскрытых книг, которые складываются в многолучевую звезду. В ее центре находится цитата языковеда "Я понял, что должен быть украинофилом - это я понял вполне сознательно" . Внизу аверса - факсимиле Агафангела Крымского", - говорится в сообщении.

На реверсе монеты на фоне вертикальных линий, которые вносят определенный драматизм и символизируют трагическую судьбу ученого, изображен портрет языковеда. Под портретом диагонально размещена надпись "Агафангел Крымский" и указаны годы его жизни.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор - Анатолий Демьяненко. Программное моделирование - Виталий Андриянов.

В НБУ добавили, что монета продолжает серию "Выдающиеся личности", имеет номинал 2 гривни и изготовлена ​​из недрагоценного сплава - нейзильбера.

Купить памятную монету "Агафангел Крымский" можно будет по таким каналам реализации:

Онлайн-заказ Национального банка. Прием онлайн-заказов на эту памятную монету начнется с 15 января и продлится до 22 января 2021 года. Один клиент сможет приобрести не более 2 таких монет.

Сеть банков-дистрибьюторов (АО "Ощадбанк", АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСкомбанк"). Банки-дистрибьюторы начнут получать от Национального банка эти монеты с 15 января 2021 года.

Интернет-магазин Национального банка. Реализация должна начаться на этой неделе, о чем сообщат дополнительно на официальном сайте Национального банка и сайте интернет-магазина. Один клиент сможет приобрести не более 2 таких монет.

Экономическая правда