После штурма Капитолия: Deutsche Bank и Signature Bank отказываются вести с Трампом дела

Банки Deutsche Bank AG и Signature Bank, которые обслуживали бизнес и семью действующего президента США Дональда Трампа, после событий со штурмом его сторонниками Капитолия 6 января, стремятся удалиться от Трампа и его бизнеса.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

"Deutsche Bank, который в течение двух десятилетий был основным кредитором Трампа, решил в будущем не вести бизнес с ним или его компанией.

Сейчас Трамп задолжал Deutsche Bank более 300 млн долларов, которые должны быть выплачены в ближайшие несколько лет. Банк пришел к выводу, что, непростив долга, он не имеет возможности разорвать отношения с Трампом до того, как кредиты виплатяться", - пишет издание.

В то же время Signature Bank, который, в частности, финансировал строительство поля для гольфа во Флориде и в совет директоров которого входила дочь президента США Иванка Трамп, также намерен остановить сотрудничество с Трампом.

Signature Bank опубликовал заявление, в котором призвал Трампа подать в отставку с поста президента "в интересах нации и американского народа".

Пресс-секретарь банка Сьюзен Теркелл заявила, что Signature после беспорядков в Вашингтоне закрыл два личных счета Трампа, на которых было около 5,3 миллиона долларов.

Ранее демократы из Палаты представителей Конгресса США обнародовали проект резолюции, которая начинает процесс провозглашения импичмента действующего президента Дональда Трампа.

Голосование за резолюцию предстоит на этой неделе.

Отметим, попытка импичмента Трампа является скорее символической, так как для завершения процедуры отстранения президента недостаточно времени - до 20 января.

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