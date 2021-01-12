Идентификация с цифровым паспортом Дія на сайте Miloan: ускоренная система получения займа

Теперь получить онлайн-кредит в Miloan можно еще быстрее и проще.

В декабре у клиентов компании появилась возможность пройти идентификацию личности через приложение Дія — без фото паспорта!

Новый способ более практичный и удобный. Он экономит время заемщика и повышает доверие к нему со стороны компании. Вероятность одобрения заявки возрастает практически до 99%!

Цифровой прорыв в Милоан — что из этого получилось?

Милоан выдает быстрые кредиты украинцам с 2016 года и входит в Топ-5 лучших МФО страны. Компания постоянно развивается, делая свои услуги более удобными и доступными.

Так, в 2020 году клиенты Miloan получили возможность оплачивать кредиты наличными в отделениях Новой почты через систему NovaPay. Заемщики отнеслись к этой новости весьма положительно, так как многим из них удобно возвращать деньги именно наличными.

Позже компания предложила новым пользователям кнопку BankId при регистрации. Это весьма надежный способ передачи данных. Однако в системе BankId на сегодняшний день представлены не все финучреждения.

Miloan долго искал способы упрощенной идентификации новых клиентов: которые бы гарантировали достоверность данных и были бы удобны для заемщиков.

Как только такая возможность появилась, компания тут же ею воспользовалась. Милоан стала одной из первых МФО, которая подключилась к Порталу Дія. Теперь для того, чтобы подать заявку на первый кредит в Милоан, достаточно выполнить следующие действия:

выбрать сумму и срок на калькуляторе;

указать ФИО, номер телефона и ИНН;

нажать кнопку "Идентификация через приложение Дія";

сканировать QR‑код с помощью мобильного телефона и подтвердить отправку данных;

заполнить небольшую анкету.

Заемщик должен быть зарегистрирован в приложении Дія. Из документов для быстрой идентификации могут быть использованы электронные копии ID-карты или загранпаспорта.

В результате вам не придется делать селфи с паспортом и подтверждать информацию по телефону. После верификации карты и подписания договора — деньги сразу поступят на счет. Это просто, быстро и очень удобно!

Раскрываем карты! Что, как и почему?

Скорость подачи заявки, автоматический ввод данных, возможность получить кредит без лишних проверок и звонков — это далеко не все преимущества цифровой новинки Miloan.

Дія — это государственный сервис, проект президента Украины, который гарантирует пользователям надежность и безопасность. Дія — это, когда получить ответ на вопрос можно не выходя из дома. Это возможность сэкономить время для семьи и друзей. Дія — это государство в смартфоне. Это отсутствие очередей и бумажной волокиты. Дія — это ты!

Милоан тоже хочет, чтобы его клиенты уделяли больше времени родным и близким, не переживали за утечку данных и чтобы финансовые проблемы больше не были так актуальны.

Именно поэтому сервис предоставил возможность пользователям пройти идентификацию личности через государственное приложение Дія. Сделать это можно как с телефона, так и с компьютера.

"Кнопка" уже установлена и успешно работает.