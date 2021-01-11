Кабмин разрешил изменять нормативную денежную оценку земли

Кабинет министров разрешил владельцам или пользователям земельных участков пересматривать нормативную денежную оценку по согласованию с органами местного самоуправления.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

"5 января 2021 г. были приняты и опубликованы соответствующие изменения, которые предоставляют возможность уже в этом году владельцам земельных участков или пользователям пересматривать нормативную денежную оценку по согласованию с органом местного самоуправления. Это позволит создать реальную базу для налогообложения, уплаты местных налогов и улучшения возможности ведения сельского хозяйства во всех уголках Украины", - сообщил Высоцкий.

Он напомнил, что это результат работы, которая была начата 6 августа 2020 г.

"В рамках рабочей группы был поднят критический вопрос, что есть много участков, где действующая нормативная денежная оценка не соответствует реальности. Аграрии просили предоставить возможность пересмотреть ее в индивидуальном порядке ", - отметил чиновник.

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Экономическая правда