"Укроборонпром" будет сдавать свое имущество в аренду через Prozorro

Госконцерн "Укроборонпром" и Prozorro.Продажи подписали меморандум, который предусматривает, что имущество предприятий концерна будет передаваться в аренду исключительно вследствие электронных торгов.

Об этом в блоге на УП сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

По его словам, в целом предприятия "Укроборонпрома" владеют 7441 объектом недвижимости общей площадью почти 9 млн м².

"Из них около 1,85 млн м² - избыточное имущество, которое уже давно не задействовано в производственных процессах предприятий Концерна, и может быть передано в аренду прозрачным и открытым способом", - добавил Найем.

"Для повышения прозрачности и эффективности распоряжения избыточными активами, концерн создал Реестр всего недвижимого имущества, доступного для аренды. Реестр недвижимого имущества, доступного для аренды, находится на сайте Укроборонпрома в разделе "Активы" - "Инвестиционная недвижимость для аренды", а также будет размещен на сайте Прозорро.Продажи.

В Реестре можно посмотреть перечень объектов, доступных для аренды, их подробное описание (на каком этаже, с лифтом или без, с отоплением или без, с охранной сигнализацией или без и т.д.), техническое состояние объекта, местонахождение, целевое назначение, срок аренды, контакты для обратной связи", - написал он.

Найем добавил, что в Реестре содержатся объекты, доступные для аренды со всей Украины, в том числе в Киеве, а имущество может попасть в Реестр только при условии, если не задействовано в производственных процессах предприятий.

"Все вырученные от аренды средства пойдут на развитие предприятий концерна, которым эти объекты недвижимости принадлежат - на техническое переоснащение и модернизацию производственных мощностей, выплату задолженностей по зарплате и коммунальным услугам, в случае наличия таковых.

Все заинтересованные инвесторы и общественность будут иметь равный доступ к информации об имуществе, которое передается в аренду, а также к результатам электронных торгов. К участию в конкурсах не будут допускаться физические или юридические лица страны-агрессора, которые являются бенефициарами, руководителями или владельцами", - отметили в "Укроборонпроме".

Экономическая правда