Официальный курс: гривня укрепилась к доллару
Понедельник, 11 января 2021, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 11 января на уровне 28,28 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,91 грн (на 6 января - 34,85 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 6 января на уровне 28,40 гривни.
6 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.
6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.
Экономическая правда
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