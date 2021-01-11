Официальный курс: гривня укрепилась к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 11 января на уровне 28,28 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,91 грн (на 6 января - 34,85 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 6 января на уровне 28,40 гривни.

6 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

Экономическая правда