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Украинцы в декабре купили рекордный объем валюты

Воскресенье, 10 января 2021, 16:44
 

Украинцы в декабря 2020 года купили 1,71 миллиарда долларов, это на 18,3% больше, чем в ноябре, и является рекордным показателем за весь год.

Об этом сообщает finclub.

"И хотя объем продажи валюты вырос намного больше (+ 23,3%) - до рекордных 16,2 млрд долл, сальдо торгов было положительным - чистая покупка валюты составила 85 млн долл", - пишет издание.

Таким образом, не только в ноябре, но и в декабре население покупало больше валюты, чем продавало.

А в целом за 2020 год население купило 14,85 млрд долл, а продало банкам и финансовым учреждениям - 15,95 млрд долл.

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