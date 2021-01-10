Украинцы в декабре купили рекордный объем валюты

Украинцы в декабря 2020 года купили 1,71 миллиарда долларов, это на 18,3% больше, чем в ноябре, и является рекордным показателем за весь год.

Об этом сообщает finclub.

"И хотя объем продажи валюты вырос намного больше (+ 23,3%) - до рекордных 16,2 млрд долл, сальдо торгов было положительным - чистая покупка валюты составила 85 млн долл", - пишет издание.

Таким образом, не только в ноябре, но и в декабре население покупало больше валюты, чем продавало.

А в целом за 2020 год население купило 14,85 млрд долл, а продало банкам и финансовым учреждениям - 15,95 млрд долл.