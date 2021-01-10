Нафтогаз о взрыве на ГТС в Лубнах: все обязательства по транзиту газа в ЕС выполняются

В Нафтогазе заявили, что подземные хранилища газа работают в обычном режиме, а все обязательства по транзиту газа в Европейский союз выполняются.

Об этом говорится в сообщении Нафтогаза в Фейсбуке.

"Вся система подземных газохранилищ работает в штатном режиме. Укртрансгаз готов при необходимости изменить режим отбора газа в ПХГ, чтобы в полном объеме выполнить заказы своих клиентов.

Также благодаря слаженным действиям операторов ГТС и ПХГ обязательства по транзиту природного газа из РФ в страны Европы будет выполнено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

На магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы, что на Полтавщине.

В ГСЧС рассказали, что причиной взрыва стала разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.