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Ryanair существенно сократил количество рейсов из Украины

Воскресенье, 10 января 2021, 12:38
 

Авиакомпания Ryanair существенно сократила количество рейсов из Украины, в частности приостановит полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта.

Об этом сообщает avianews.com, со ссылкой на анализ системы бронирования авиакомпании.

Так из Киева компания будет выполнять без перерыва три маршрута из  30: в Вену, Берлин и Валенсию.

А с февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

Маршрутная сеть Ryanair из Киева:

  • Вена: рейсы выполняются
  • Берлин: рейсы выполняются
  • Валенсия: рейсы выполняются
  • Манчестер: с 1 февраля
  • Краков: до 10 января, затем с 3 февраля
  • Мадрид: до 10 января, затем с 5 февраля
  • Лондон: до 8 января, затем с 5 февраля
  • Познань: с 5 февраля
  • Пафос: с 7 февраля
  • София: с 28 марта
  • Дюссельдорф Веце: с 28 марта
  • Франкфурт-Хан: с 28 марта
  • Афины: с 30 марта
  • Будапешт: с 28 марта
  • Болонья: с 28 марта
  • Катания: с 30 марта
  • Бергамо: с 29 марта
  • Неаполь: с 28 марта
  • Рим: с 29 марта
  • Венеция: с 30 марта
  • Вильнюс: с 30 марта
  • Гданьск: с 29 марта
  • Катовице: с 28 марта
  • Варшава Модлин: с 28 марта
  • Вроцлав: с 28 марта
  • Братислава: с 29 марта
  • Барселона: рейсы изъяты из расписания
  • Быдгощ: рейсы изъяты из расписания
  • Дублин: рейсы изъяты из расписания
  • Кельн: рейсы изъяты из расписания

Также Ryanair значительно сократил полетную программу из региональных аэропортов: до летнего сезона лоу-кост вообще не будет летать из Харькова и Херсона. А во Львове остался только один постоянный маршрут в Лондон.

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