Ryanair существенно сократил количество рейсов из Украины

Авиакомпания Ryanair существенно сократила количество рейсов из Украины, в частности приостановит полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта.

Об этом сообщает avianews.com, со ссылкой на анализ системы бронирования авиакомпании.

Так из Киева компания будет выполнять без перерыва три маршрута из 30: в Вену, Берлин и Валенсию.

А с февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

Маршрутная сеть Ryanair из Киева:

Вена: рейсы выполняются

Берлин: рейсы выполняются

Валенсия: рейсы выполняются

Манчестер: с 1 февраля

Краков: до 10 января, затем с 3 февраля

Мадрид: до 10 января, затем с 5 февраля

Лондон: до 8 января, затем с 5 февраля

Познань: с 5 февраля

Пафос: с 7 февраля

София: с 28 марта

Дюссельдорф Веце: с 28 марта

Франкфурт-Хан: с 28 марта

Афины: с 30 марта

Будапешт: с 28 марта

Болонья: с 28 марта

Катания: с 30 марта

Бергамо: с 29 марта

Неаполь: с 28 марта

Рим: с 29 марта

Венеция: с 30 марта

Вильнюс: с 30 марта

Гданьск: с 29 марта

Катовице: с 28 марта

Варшава Модлин: с 28 марта

Вроцлав: с 28 марта

Братислава: с 29 марта

Барселона: рейсы изъяты из расписания

Быдгощ: рейсы изъяты из расписания

Дублин: рейсы изъяты из расписания

Кельн: рейсы изъяты из расписания

Также Ryanair значительно сократил полетную программу из региональных аэропортов: до летнего сезона лоу-кост вообще не будет летать из Харькова и Херсона. А во Львове остался только один постоянный маршрут в Лондон.