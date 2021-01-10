Ryanair существенно сократил количество рейсов из Украины
Авиакомпания Ryanair существенно сократила количество рейсов из Украины, в частности приостановит полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта.
Об этом сообщает avianews.com, со ссылкой на анализ системы бронирования авиакомпании.
Так из Киева компания будет выполнять без перерыва три маршрута из 30: в Вену, Берлин и Валенсию.
А с февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.
Маршрутная сеть Ryanair из Киева:
- Вена: рейсы выполняются
- Берлин: рейсы выполняются
- Валенсия: рейсы выполняются
- Манчестер: с 1 февраля
- Краков: до 10 января, затем с 3 февраля
- Мадрид: до 10 января, затем с 5 февраля
- Лондон: до 8 января, затем с 5 февраля
- Познань: с 5 февраля
- Пафос: с 7 февраля
- София: с 28 марта
- Дюссельдорф Веце: с 28 марта
- Франкфурт-Хан: с 28 марта
- Афины: с 30 марта
- Будапешт: с 28 марта
- Болонья: с 28 марта
- Катания: с 30 марта
- Бергамо: с 29 марта
- Неаполь: с 28 марта
- Рим: с 29 марта
- Венеция: с 30 марта
- Вильнюс: с 30 марта
- Гданьск: с 29 марта
- Катовице: с 28 марта
- Варшава Модлин: с 28 марта
- Вроцлав: с 28 марта
- Братислава: с 29 марта
- Барселона: рейсы изъяты из расписания
- Быдгощ: рейсы изъяты из расписания
- Дублин: рейсы изъяты из расписания
- Кельн: рейсы изъяты из расписания
Также Ryanair значительно сократил полетную программу из региональных аэропортов: до летнего сезона лоу-кост вообще не будет летать из Харькова и Херсона. А во Львове остался только один постоянный маршрут в Лондон.
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