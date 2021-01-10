Нарушение правил продажи елок: Госэкоинспекция насчитала почти полмиллиона убытков

С начала декабря Госэкоинспекция обнаружила 274 нарушений правил продажи елок, насчитав 429 тысяч убытков.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.

"Основные "контрольные точки" - наличие бирок на деревьях с индивидуальным идентификационным кодом, регистрация кода в системе лесохозяйственных информационно-аналитического центра и достоверность в накладных продавца", - пояснил он.

Всего за нарушение этих требований инспекция привлекла к административной ответственности 177 человек, составив 235 протоколов об админнарушении. 88 материалы переданы на рассмотрение в суды. Нарушители, обнаруженные ГЭИ, получили штрафы от 510 до 1700 гривен.

"Кроме штрафных санкций, недобросовестные продавцы также возмещали ущерб, причиненный окружающей среде из-за незаконную торговлю деревьями", - подчеркнул Мальованый.

Он также добавил, что для минимизации случаев нарушений необходимые нормативно-правовые и законодательные изменения. "Необходимо увеличивать штрафы за реализацию деревьев без бирок и документов, нужно менять такси, по которым рассчитываются убытки", - добавил он.