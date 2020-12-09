Дело "Приватбанка": суд возобновил очередное производство

Апелляционный суд возобновил производство в Хозсуде г. Киева об отмене национализации Приватбанка и возврате бывшим акционерам их долей.

Об этом сообщает ZN.UA.

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляцию ООО "Солид Днипро", связанного с Игорем Коломойским. Таким образом, суд возобновил рассмотрение дела Хозяйственного суда г. Киева о признании национализации Приватбанка незаконной.

Игорь Коломойский и его оффшорная компания Triantal Investments Ltd требуют возвращения их долей в акционерном капитале банка. До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Дело, которое находится в Хозсуде, было близко к завершению и было приостановлено в октябре 2019 года до окончания рассмотрения дела о правомерности национализации в апелляционном суде.

Теперь решение Северного апелляционного суда фактически разблокировало рассмотрение "замороженного" дела.

Напомним:

В апреле Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 об отмене национализации Приватбанка к рассмотрению в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.