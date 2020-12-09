Официальный курс: гривна продолжает укрепляться
Среда, 9 декабря 2020, 19:43
Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 4 копейки, установив его на 10 декабря на уровне 28,04 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 33,96 грн (на 9 декабря - 34,05 гривны).
Напоминаем:
9 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривны.
9 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,10 гривны.
Экономическая правда
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