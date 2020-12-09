Официальный курс: гривна продолжает укрепляться

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 4 копейки, установив его на 10 декабря на уровне 28,04 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 33,96 грн (на 9 декабря - 34,05 гривны).

Напоминаем:

9 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривны.

9 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,10 гривны.

Экономическая правда