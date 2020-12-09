Правительство утвердило стратегию развития "Укрэксимбанка"

Кабмин на заседании 9 декабря одобрил стратегию развития "Укрэксимбанка" на 2020-2024 годы, которая была утверждена наблюдательным советом банка.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Предполагается, что Укрэксимбанк пройдет через комплексную трансформацию, которая основывается на трех компонентах:

бизнес-модель: сосредоточение на своем основном бизнесе (экспортно-импортные компании, государственные предприятия) и снижении расходов на обслуживание нецелевых клиентов, потенциально теряя некоторых менее прибыльных клиентов;

операционная модель: оптимизация процессов и радикальная цифровизация с уменьшением физического присутствия;

финансовая устойчивость: сосредоточение на улучшении своей позиции с капиталом и на долгосрочном финансовом оздоровлении через оптимизацию баланса и улучшения расходов и доходов.

"Предполагается, что до 2024 года активы банка, взвешенные на риск, возрастут с 68 млрд грн до 99 млрд грн, тогда как уменьшится валюта баланса за счет продажи ценных бумаг.

В то же время предполагается, что задолженность государства и государственных предприятий уменьшится с 62 до 53 млрд гривен", - добавили в Минфине.

При этом, банк будет стремиться достичь прогнозной чистой прибыли в ~ 3,0 млрд грн, доходности на капитал ~ 22% и соотношение расходов к доходам ~ 36%.

"До 2024 года банк постепенно должен уменьшить количество своих отделений, недвижимость, численность персонала, потенциально до 25-35 филиалов (почти вдвое) и 900-1300 сотрудников (почти втрое).

Также предполагается, что Укрэксимбанк будет работать над улучшением ситуации с капиталом путем урегулирования неработающих активов", - говорится в сообщении.

Экономическая правда