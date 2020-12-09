Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

9 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,10 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,08 - 28,10 гривни;

Евро - 33,97 - 34,00 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,05 - 28,27 гривни. Евро покупают по 33,79 гривни, продают по 34,24 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,15 - 28,25 гривни, евро - 33,96 - 34,11 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 28,08 гривни.

Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 34,05 грн (на 8 декабря - 34,26 гривни).

9 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

Экономическая правда