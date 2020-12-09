В этом году Укроборонпром выполнил госзаказов на 13 миллиардов

ГК "Укроборонпром" за 11 месяцев 2020 выполнил 256 контрактов по госзаказам суммой 13 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Сейчас госконцерн сообщает о выполнении 99% госзаказов, до конца года намерен завершить все 100%. До конца года также ожидается заключение контрактов с Минобороны на 2021 год на сумму в 6,5 миллиарда гривен.

За 11 месяцев Укроборонпром выпустил и модернизировал 3950 единиц техники, еще 1303 единицы двигателей и комплектующих было отремонтировано.

Больше всего изготовили и модернизировали ракетно-артиллерийского вооружения (2494 единицы), отремонтировали - бронетанковой техники (546 единиц).

Заказчиками предприятий "оборонки" являются Минобороны, Нацгвардия, Госпогранслужбы и Главное управление разведки Минобороны.

По состоянию на ноябрь 2020 года к выполнению государственного оборонного заказа привлечены 46 предприятий, входящих в состав Укроборонпрома.

"Укроборонпром" информирует, что на концерн приходится 36% общего объема госзаказа оборонной отрасли. Остальные потребности заказчиков возложена на спецэкспортеров - 10%, и частных производителей - 54%.

Экономическая правда