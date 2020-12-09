170 тысяч долларов: Главу Госгеокадастра пытались подкупить

Фото: НАБУ

НАБУ и Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали и.о. руководителя одного из территориальных управлений Госгеокадстра и лицо-посредника, которые пытались подкупить главу Госгеокадастра Романа Лещенко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия задержанных предварительно квалифицированы по ч.4 ст.369 ( "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") УК, решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Все фото: НАБУ

"НАБУ и ГУ БКОП СБУ под процессуальным руководством САП задержали "на горячем" двух человек, которые несколькими траншами предоставили 52 тыс долларов неправомерной выгоды главе Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, которая предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит 170 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

"По данным следствия, первую часть неправомерной выгоды в размере 26,9 тыс долларов главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года. Лица разоблачены 9 декабря 2020 во время передачи второго транша неправомерной выгоды в размере 25 тыс долларов.

Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП будут принимать все необходимые действия, чтобы предотвратить такое влияния", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда