Экспорт электроэнергии из Украины превысил импорт вдвое с начала года

За 11 месяцев 2020 году Украина экспортировала 4 424,7 млн кВт·ч электроэнергии, а импортировала вдвое меньше - 2 156,1 млн кВт·ч.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

За 11 месяцев Украина экспортировала 4 424,7 млн кВт·ч, а импортировала - 2 156,1 млн кВт·ч. Так, экспорт вдвое превысил импорт.

В ноябре импорт происходил исключительно из стран Европы и вырос на 21% (на 27,8 млн кВт·ч) по сравнению с октябрем.

Больше всего Украина в "остров Бурштынской ТЭС" импортирует из Словакии: за 11 месяцев объем составляет 1,4 МВт·ч, из них за ноябрь - 145 кВт·час. За последний месяц импорт в страну вырос на 40 млн кВт·ч.

Экспорт в ноябре уменьшился на 18,5 млн кВт·ч по сравнению с октябрем. Объемы экспорта в Европу сократились на 4%, а в направлениях Беларуси и России экспорта не происходило вообще.

Наибольшее сокращение произошло в направлениях Польши (почти -25,9 млн кВт·ч) и Венгрии (-23 млн кВт·ч). За 11 месяцев, зато, объемы экспорта в эти страны являются самыми высокими: 1,4 МВт·ч и 1,9 МВт·ч соответственно. В ноябре больше всего экспортировали в Венгрию - 212,7 млн кВт·ч.

Экономическая правда