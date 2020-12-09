По каким ставкам Минфин привлекал средства в госбюджет в 2020 году

Во время последнего аукциона по продаже ОВГЗ ставки выросли по всем проданным Минфином облигациям, всего с начала года доходность гособлигаций выросла на 0,5-2,16 процентных пункта - очевидно, что она будет продолжать расти, ведь потребности правительства в средствах не исчезают.

Об этом говорится в статье ЭП.

"Сейчас привлекать деньги из банковской системы правительству помогает только повышение ставок. Во время последнего аукциона по продаже ОВГЗ ставки выросли по всем проданным Минфином облигациямм. За 5-летним долгом они уже составляют более 12% годовых (против 9,9% в январе-феврале, когда таких облигаций продавали больше всего).

Не отстают ставки и по другим инструментам: еще в конце сентября доходность трехмесячных бумаг составляла 7%, а на вчерашнем - 10%", - говорится в материале.

"В последнем аукционе участвовало много банков. Минфин начал поднимать кривую доходности облигаций по всем срокам погашения, и эти ценные бумаги оказались интересными для рынка", - сообщил ЭП казначей Укрэксимбанка Антон Болдырев.

"Всего с начала года доходность государственных облигаций выросла на 0,5-2,16 процентных пункта. Очевидно, что она будет продолжать расти, ведь потребности правительства в средствах не исчезают", - добавляет автор статьи.

"У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (под 10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ", - признает и сам глава правительства Денис Шмыгаль.

В статье подчеркивается, что такой рост процентов по государственным заимствованиям в сочетании с короткими сроками заимствований означают рост расходов на обслуживание долга в следующем году. В предложенной редакции государственного бюджета на 2021 эти расходы уже составляют более 160 млрд грн - это вторая по величине статья расходов после дотаций Пенсионному фонду.

При этом, увеличение расходов на обслуживание госдолга и необходимости его погашения также перенесет на 2021 год бюджетные проблемы этого года. А вместе с ними - необходимость привлекать значительные заимствования для финансирования дефицита бюджета.

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Экономическая правда