Курс валют на 9 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

9 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,02 - 28,04 гривни;

Евро - 33,98 - 34,00 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,05 - 28,28 гривни. Евро покупают по 33,80 гривни, продают по 34,26 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,16 - 28,26 гривни, евро - 34,02 - 34,11 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 28,08 гривни.

Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 34,05 грн (на 8 декабря - 34,26 гривни).

Экономическая правда