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Суды взыскали с госбюджета 200 миллионов в пользу завода Ахметова

Среда, 9 декабря 2020, 09:15
 

Енакиевский металлургический завод взыскал с государственного бюджета долг за возмещение налога на добавленную стоимость в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен.

Об этом сообщает Finbalance.

Так, Первый апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение Донецкого окружного админсуда, которым был частично удовлетворен иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (г. Мариуполь) к налоговикам и Главному управлению Государственной казначейской службы в г. Киеве.

Этим решением взыскано с госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.

Суд апелляционной инстанции также решил, что "налоговый орган допустил противоправную бездеятельность относительно непредставления в орган, осуществляющий казначейское обслуживание бюджетных средств, заключения с указанием суммы налога, подлежащего возмещению".

По данным госреестра, конечным бенефициаром ЧАО "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а собственником существенного участия - в т.ч. Вадим Новинский.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы "Метинвест", она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

"Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства.

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Метинвест суд ПДВ Налоговая

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