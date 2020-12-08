С начала года грузовые перевозки по Днепру уменьшились на 7%

По итогам января-ноября 2020 года грузовые перевозки Днепром достигли 10,05 млн тонн - это на 747,8 тыс тонн (6,9%) меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Администрация морпортов Украины.

Отмечается, что за это время было совершено 10 473 рейса - это на 5,3% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.

В АМПУ добавляют, что за 11 месяцев объемы перевозки зерновых по Днепру сократились почти на треть: перевезли 3,19 млн тонн зерновых, тогда как в прошлом этот показатель составлял 4,43 млн тонн.

"За отчетный период значительный рост показали перевозки нефтепродуктов, + 16% до 43,4 тыс тонн, металлопродукция + 9,1% до 1,67 млн т., и строительные материалы + 7,3% до 5,14 млн т", - говорится в сообщении.

Экономическая правда