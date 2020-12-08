В НБУ подсчитали количество участников финансового рынка

По состоянию на 30 ноября 2020 года в Украине действовали 74 банка и 2071 участник рынков небанковских финуслуг - в ноябре количество действующих банков не изменилась, а количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2079 до 2071.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сейчас небанковский рынок состоит из 191 рисковых (non-life) (было 194) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 302 (было 303) ломбардов, 322 (было 324) кредитных союзов, 146 (было 147) лизинговых компаний, 1025 (было 1026) финансовых компаний, 65 страховых брокеров.

На платежном рынке работает 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре по собственной инициативе покиули рынок и были исключены из ГРФУ два кредитные союзы (КС "Скарбниця нации" и КС "Доверие"), один ломбард (ПТ "Ломбард" Хохич М.Д. и Компания"), одна лизинговая компания (ООО "Первая лизинговая компания"), три рисковых страховщика (ЧАО "СК" В.И П.", СТзДВ "Запад-Резерв", АО "Гарант-Система") и три финансовые компании (ООО "Финансово-кредитное учреждение", ООО" ФК "Динер" и ООО "Укрпозика").

В то же время было зарегистрировано 2 новых финкомпании "Кредиты наличными" и "Би. Мани" и выдано новых лицензий 7 участникам рынка финансовых услуг в сфере страхования СК "Престиж", финансового лизинга "Импорт Карс Лизинг" и "Лед Лизинг", предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита ФК "Супериум" и услуг по финансовому лизингу ФК "Тайгер Финанс", и услуг по факторингу ООО "Кредиты наличными", в т.ч. по предоставлению гарантий ФК "Би. Мани".

Экономическая правда