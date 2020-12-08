Инвестиции в европейские техкомпании достигли рекордных уровней

Несмотря на остановку инвестиций с внедрением локдаунов в марте поток инвестиций в технологические проекты восстановился и преувеличил уровни 2019 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

В этом году венчурные инвестиции в технологии составляют 41 миллиард долларов, что на 500 миллионов долларов больше инвестиций прошлого года. По данным отчета о состоянии европейского тех-рынка, такой подъем вызван значительными объемами отдельных инвестиций - от 100 до 250 миллионов долларов.

Когда в марте страны начали входить в локдаун общие инвестиции претерпели падение и в конце лета снова выросли. Только за сентябрь отрасль получила более 5 миллиардов долларов - самый большой показатель за все время.

Соавтор отчета отмечает, что хотя значительного отрыва от 2019 не предвидится, малейшее превышение докарантинних показателей является уже значительным достижением. "Долгое время ситуация выглядела так, что мы увидим спад в секторе", - рассказывает он.

Из-за карантина также стало сложнее убедить инвесторов в успехе проектов: "Когда кажется, что бизнес или выйдет в ноль, или даже упадет - это сложно объяснить инвесторам".

США в вопросах инвестиций в технологии остается впереди Европы - в Штатах привлекли более чем чем в 5 раз больше европейских показателей. Зато американские инвесторы стали чаще инвестировать средства в Европу.

Авторы отчета также подчеркнули проблемы Европы в многообразии. Данных об этничности практически нет, а те, что есть, показывают негативную ситуацию.

Так, с 2009 по 2019 год в Британии лишь 0,24% капитала принадлежало темнокожим учредителям. Стагнация наблюдается и в гендерном балансе - 90,8% капитала принадлежат исключительно мужчинам, в прошлом - 90,3%.

Экономическая правда