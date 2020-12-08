Перегруженные фуры: в бюджет поступило еще 1,6 миллиона штрафов
С 30 ноября по 6 декабря инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией проверили почти 12 тысяч транспортных средств и насчитали 1,6 миллиона грн платы за перегрузки.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Отмечается, что в разрезе регионов наибольше платы за проезд начислено в Николаевской, Одесской и Киевской областях.
При этом, в первую неделю декабря по сравнению с неделей 23-29 ноября показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Напомним:
С 23-29 ноября инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 15 тысяч транспортных средств и насчитали 3,2 миллиона грн платы за перегрузки.
За 11 месяцев 2020 года за перегрузки на дорогах "Укртрансбезпекою" было начислено 127 миллионов гривен штрафов.
Экономическая правда
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