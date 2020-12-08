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В этом году за "коммуналку" заплатили более 28 миллиардов

Вторник, 8 декабря 2020, 10:22
 

За январь-октябрь 2020 году население уплатило 28,6 миллиарда гривен за коммунальные услуги без учета газа и электроэнергии.

Об этом сообщает Минрегион.

Так, за теплоснабжение, воду и водоотведение, вывоз бытовых отходов и содержание домов и придомовых территорий в Украине заплатили 28,6 миллиарда гривен. В Минрегионе говорят, что это составляет 101,6% начисленной суммы за потребление

В прошлом году показатель за соответствующий период составил 100,2%. В ведомстве объясняют, что такое "перевыполнение" связано с тем, что население платит по своим предыдущим долгам.

"Например, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд, что на уровне 112, 2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, что является весьма неплохим показателем ", - объясняет заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

Для сравнения, на начало января задолженность составляла более 30 млрд гривен.

Экономическая правда

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комуслуги Минрегион

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