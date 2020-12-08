Локацию Всемирного экономического форума перенесли во второй раз с момента основания

Из-за состояния пандемии коронавируса в Европе Всемирный экономический форум, одну из крупнейших площадок для лидеров бизнеса и политики, в 2021 году перенесли в Сингапур.

Об этом сообщает Reuters.

С 1971 года ежегодно мероприятие проходило на швейцарском курорте Давос-Клостерс, из-за чего имеет неформальное название "Давос". Но в следующем году лидеры встретятся в Давосе 13-16 мая в Сингапуре, который станет второй изменением локации за все время существования Форума.

Организаторы сообщили изданию, что в 2022 году Форум вернется к своей традиционной локации в Швейцарии. Сейчас безопасно устроить мероприятие в Европе невозможно, в то время как Сингапур показал высокую эффективность в борьбе с коронавирусом.

Ранее Форум уже переносили в октябре из локации в Альпах, где расположен курорт Давос-Клостерс, в центральную Швейцарии.

Сингапур считают финансовым хабом юго-восточной Азии, а поэтому проведение форума с физическими встречами "станет первым мировым мероприятием, знаменующим "выздоровление" после пандемии", - говорят в ВЭФ.

В стране-хосте уже рассказали о мерах безопасности на мероприятии: тестирование на момент прибытия, периодические тесты на антигены и отслеживания контактов гостей.

Кроме оффлайн-встреч останется и онлайн-составляющая для тех, у кого возникнут трудности с транспортом из-за пандемических ограничения.

Сингапур - страна, которая закрыла свои границы на почти весь год, ввела жесткие карантинные ограничения и внимательно исследовала контакты передачи вируса, за что была отмечена мировым сообществом.

Экономическая правда