Официальный курс: гривна укрепилась
Вторник, 8 декабря 2020, 09:00
Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 5 копеек, установив его на 8 декабря на уровне 28,24 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 34,26 грн (на 7 декабря - 34,39 гривны).
Напоминаем:
7 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривны.
Экономическая правда
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