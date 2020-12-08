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Официальный курс: гривна укрепилась

Вторник, 8 декабря 2020, 09:00
 

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 5 копеек, установив его на 8 декабря на уровне 28,24 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 34,26 грн (на 7 декабря - 34,39 гривны).

Напоминаем:

7 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривны.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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