Минфин уже второй месяц не запускает выплаты незащищенных расходов - КШЭ

Министерство финансов в течение ноября и декабря не предоставляло Госказначейству право на осуществление незащищенных расходов.

Об этом говорится в отчете Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Из-за невозможности финансирования всех расходов Минфин не открывал ассигнований по незащищенным статьям расходов уже два месяца. То есть, ГКСУ не может осуществлять эти выплаты.

В ноябре Минфин открыл ассигнования только на 77% от планового объема расходов в месяц. Однако ни одного - по незащищенным статьям, план по которым составляет 18,6 миллиарда.

В КШЭ заметили, что выплаты ГКСУ осуществляла, однако они касались открытых в предыдущие месяцы ассигнований.

Зато в ноябре 2019 ассигнований было открыто на 101% защищенных и на 75% незащищенных расходов.

За первую неделю декабря Госказначейство открыло ассигнований на 70,7% плана защищенных расходов, а именно на 66,5 миллиарда гривен. Ассигнований незащищенных расходы не открывалось, а план - 12,9 миллиарда.

Как и в ноябре, выплаты в декабре проводились, однако по ассигнованиями прошлых периодов на сумму 2,8 миллиарда гривен.

Если сложить неоплаченные расходы предыдущих периодов и 103 миллиарда в декабре, правительству нужно будет профинансировать более 200 миллиардов гривен до конца года. В Центре говорят, что в этом году профинансировать более 130 миллиардов невозможно.

Напомним:

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю ноября неоплаченные финансовые обязательства казначейства выросли более чем 5 миллиардов и составляют почти 15 миллиардов.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Госказначейство осуществляет выплаты, но финансируются только обоснованные расходы (с учетом целевого назначения), по его словам, финансовая ситуация контролируется.

Экономическая правда