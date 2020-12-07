Минфин уже второй месяц не запускает выплаты незащищенных расходов - КШЭ
Министерство финансов в течение ноября и декабря не предоставляло Госказначейству право на осуществление незащищенных расходов.
Об этом говорится в отчете Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.
Из-за невозможности финансирования всех расходов Минфин не открывал ассигнований по незащищенным статьям расходов уже два месяца. То есть, ГКСУ не может осуществлять эти выплаты.
В ноябре Минфин открыл ассигнования только на 77% от планового объема расходов в месяц. Однако ни одного - по незащищенным статьям, план по которым составляет 18,6 миллиарда.
В КШЭ заметили, что выплаты ГКСУ осуществляла, однако они касались открытых в предыдущие месяцы ассигнований.
Зато в ноябре 2019 ассигнований было открыто на 101% защищенных и на 75% незащищенных расходов.
За первую неделю декабря Госказначейство открыло ассигнований на 70,7% плана защищенных расходов, а именно на 66,5 миллиарда гривен. Ассигнований незащищенных расходы не открывалось, а план - 12,9 миллиарда.
Как и в ноябре, выплаты в декабре проводились, однако по ассигнованиями прошлых периодов на сумму 2,8 миллиарда гривен.
Если сложить неоплаченные расходы предыдущих периодов и 103 миллиарда в декабре, правительству нужно будет профинансировать более 200 миллиардов гривен до конца года. В Центре говорят, что в этом году профинансировать более 130 миллиардов невозможно.
Напомним:
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю ноября неоплаченные финансовые обязательства казначейства выросли более чем 5 миллиардов и составляют почти 15 миллиардов.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Госказначейство осуществляет выплаты, но финансируются только обоснованные расходы (с учетом целевого назначения), по его словам, финансовая ситуация контролируется.
Экономическая правда
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