Евросоюз ввел новые требования к прозрачности поисковых сервисов
Поисковые системы в Евросоюзе отныне должны показывать информацию о том, каким образом формируются рейтинги результатов поиска.
Об этом сообщает Reuters.
В понедельник, 7 декабря, Еврокомиссия утвердила новые требования к поисковым сервисам касательно прозрачности того, как они формируют порядок результатов на запрос. На следующей неделе в ЕС ожидается еще больше ограничений в техническом сегменте.
Связана такая реакция с тем, что длительное время со стороны меньших конкурентов на рынке поступали жалобы о непрозрачных способах крупных корпораций удерживаться на первых позициях поисковиков.
Google уже не впервые сталкивается с подобными жалобами. Всего в 2017-1029 годах компания должна была заплатить более 8 миллиардов евро штрафов из-за алгоритмов поисковой системы. Тогда Антимонопольный комитет ЕС установил, что компания необоснованно поднимала собственные продукты в поиске над другими.
Однако теперь поисковики вынуждены определять и обнародовать с компаниями данные о том, каким образом работает их алгоритм.
Экономическая правда
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