Все разделы
Укр / Рус

Евросоюз ввел новые требования к прозрачности поисковых сервисов

Понедельник, 7 декабря 2020, 19:24
 

Поисковые системы в Евросоюзе отныне должны показывать информацию о том, каким образом формируются рейтинги результатов поиска.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 7 декабря, Еврокомиссия утвердила новые требования к поисковым сервисам касательно прозрачности того, как они формируют порядок результатов на запрос. На следующей неделе в ЕС ожидается еще больше ограничений в техническом сегменте.

Связана такая реакция с тем, что длительное время со стороны меньших конкурентов на рынке поступали жалобы о непрозрачных способах крупных корпораций удерживаться на первых позициях поисковиков.

Google уже не впервые сталкивается с подобными жалобами. Всего в 2017-1029 годах компания должна была заплатить более 8 миллиардов евро штрафов из-за алгоритмов поисковой системы. Тогда Антимонопольный комитет ЕС установил, что компания необоснованно поднимала собственные продукты в поиске над другими.

Однако теперь поисковики вынуждены определять и обнародовать с компаниями данные о том, каким образом работает их алгоритм.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Google монополия ЕС Еврокомиссия

powered by lun.ua
Материалы по теме
РФ может оштрафовать Google за отказ удалить с поиска запрещенные сайты 23 ноября 2020, 18:50
Британский регулятор заподозрил Google в нарушении правил конкуренции 23 ноября 2020, 12:35
Гостуризма и Google подписали меморандум о сотрудничестве: что он предусматривает 2 ноября 2020, 12:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!