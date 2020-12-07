Госпредприятие Минкульта хочет до конца года закупить рекламы о COVID и инвестклимате на 14,5 миллионов

Госпредприятие Минкульта "Центр защиты информационного пространства Украины" в конце ноября объявило 4 закупки рекламных услуг на 14,5 млнгрн - две из них касаются просветительского контента о COVID-19, еще две - реклама в интернете и СМИ Европы об инвестклимате.

Об этом сообщает мониторинговый портал Dozorro со ссылкой на объявленные аукционы в системе Prozorro.

По данным Prozorro, по результатам первого аукциона госпредприятие сообщило о намерении заключить договор с ООО "МЕДИА ХАБ" по услугам по созданию и распространению информационных продуктов (предложение - 4,302 млн грн), ожидаемая стоимость - 4,415 млн грн.

Второй аукцион предусматривает предоставление услуг по "созданию и распространению информационных продуктов (размещение информации) в интернете и в средствах массовой информации (радио) на территории Украины", ожидаемая стоимость - 4,415 млнгрн.

"Центр защиты информационного пространства Украины" сообщил о намерении заключить договор с ФЛП "ШТОГРИН АЛЕСЯ ОЛЕГОВНА" (предложение - 4,327 млн грн)

Третий аукцион - по закупке услуг по созданию и распространению информационных продуктов (ожидаемая стоимость - 1,470 млн грн), госпредприятие сообщило о намерении заключить договор с ООО "Компьютерные информационные технологии" (1,432 млн грн).

Четвертый аукцион - по услугам по созданию и распространению информационных продуктов (размещение и демонстрация информации) в ведущих средствах массовой информации Европы (на телевидении). "Центр защиты информационного пространства Украины" получило тендерное предложение от ООО "ЭЙЧДИ ФЕШН" (3,8 млн грн), ожидаемая стоимость - 4,380 млн грн).

При этом, срок оказания услуг, указанный в аукционах, - до 31 декабря 2020 года.

"Специалист по медиапланированию объяснила, что 2 закупки рекламных услуг для Украины - это просветительский контент о COVID-19. Это те тендеры, что о рекламе реформ правительства. Сейчас материалы находятся на согласовании в Министерстве здравоохранения Украины. И их все действительно должны прорекламировать до конца года: в интернете, на радио и по телевидению.

А реклама в Европе - это закупка на запрос Офис президента Украины. Они хотят популяризировать Украину за рубежом через красивые видео про инвестиционный климат и т.п.", - сообщает Dozorro.

"Если аукционы все же завершатся успешно, победители будут иметь примерно 2-3 недели, чтобы предоставить все свои услуги", - добавляют аналитики.

Экономическая правда