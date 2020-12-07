Гривня на закрытии межбанка укрепилась

7 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,25 - 28,27 гривни;

Евро - 34,15 - 34,17 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,17 - 28,38 гривни. Евро покупают по 33,91 гривни, продают по 34,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,24 - 28,32 гривни, евро - 34,13 - 34,25 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 7 декабря на уровне 28,29 гривни.

7 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

Экономическая правда