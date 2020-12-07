Впервые за 2 месяца количество вакансий начало расти – исследование

Впервые за 2 месяца количество вакансий Украинские начала расти - в топе востребованности на рынке труда оказались фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные портала по поиску работы Work.ua.

Отмечается, что сейчас на сайте Work.ua размещено 53 618 активных вакансиях.

"Всего с начала октября количество вакансий в Украине упало на 13%. Это первая неделя, когда количество вакансий начало увеличиваться.

Осенний спад является нормальным сезонным явлением. Более того, в этом году он более плавным чем в предыдущие годы. Так объясняет ситуацию СЕО Work.ua Артур Михно", - говорится в сообщении.

При этом, больше всех падает количество вакансий в сфере мер общественного питания: официанты, повары, баристы, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

"В топе востребованности на рынке труда взамен оказались фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры", - добавили в Опендатабот.

Экономическая правда